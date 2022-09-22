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KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖATBT sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖATBT sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki ÖABT sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak ve sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, merak edilenler...