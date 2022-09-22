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    KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖATBT sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki ÖABT sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak ve sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, merak edilenler...
    • 22.09.2022 - 12:27
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    KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖATBT sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tarihi heyecanla bekleniyor.

    ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları yapıldı.

    Şimdi ise sırada KPSS alan bilgisi sınavları var. Öğretmen olmak isteyen adaylar ise KPSS ÖABT oturumuna katılacak.

    İşte ÖABT sınavıyla ilgili merak edilenler...

    2022 KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta?

    2022 KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek.Sınav saat 10:15'te başlayacak.

    ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.

    Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı için giriş belgesi henüz yayınlanmadı.

    Sınav giriş belgesi erişime açıldığında ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntülenebilecek.

    ÖABT nedir, kimler katılabilir?

    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT); Öğretmenlik Alan Bilgisi'dir. Bu sınava öğretmen adayları girmektedir.

    Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT'ye katılmaları zorunludur.

    KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖATBT sınav giriş belgesi yayınlandı mı? #1


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