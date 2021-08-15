KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı! 2021 KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı! 2021 KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

ÖSYM, bir son dakika açıklaması yaparak 2021 KPSS ÖABT soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu. İşte 2021 KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 15 Ağustos 2021 Pazar günü iki oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, 2021 KPSS ÖABT soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için bekleyişe geçerken ÖSYM tarafından bir son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM, yaptığı açıklamada, 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayınlandığını duyurdu.

İşte 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı...

2021 KPSS ÖABT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYINLANDI

ÖSYM,15 Ağustos 2021 Pazar günü yani bugün iki oturum şeklinde gerçekleştirilen 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının adayların erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 20.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.''



