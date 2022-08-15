KPSS Ön Lisans başvuruları uzatıldı mı, son gün ne zaman?

KPSS Ön Lisans başvuruları uzatıldı mı, son gün ne zaman?

2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59’a kadar uzatıldı.

Bugün açıklanan YKS sonuçları nedeniyle ÖSYM’nin sitesinde yoğunluk yaşandı.

İşlemlerini tamamlayamayan adaylar için sevindirici haber ÖSYM'den geldi.

3 Ağustos tarihinde başlayan 2022 KPSS Ön Lisans başvuru tarihleri uzatıldı.

Adaylar "KPSS Ön Lisans başvuruları uzatıldı mı? KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

İşte merak edilenler...

KPSS Ön Lisans başvuru süresi uzatıldı

Konuya ilişkin açıklama ÖSYM tarafından duyuruldu.

Açıklamada ise, "03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' nternet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" denildi.

KPSS Ön lisans başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden veya anlaşmalı bankalarından ödenebilen KPSS Ön Lisans 2022 başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi.

Sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS önlisans oturumu 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.