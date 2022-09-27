KPSS ön lisans sınavı giriş yerleri belli oldu mu? KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

KPSS ön lisans sınavı giriş yerleri belli oldu mu? KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

2022 KPSS önlisans sınavı giriş belgeleri erişime ne zaman açılacak ve KPSS önlisans sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte cevabı..

2022 KPSS önlisans sınavının hangi tarihte yapılacağı ve sınav giriş yerlerinin belli olup olmadığı adaylar tarafından gündeme getiriliyor.

Memur olmak için KPSS sınavına girecek adaylar önlisans sınavı hakkında detayları merak ediyor.Konu hakkında internette aramalarına hız veren adayların en fazla merak ettiği konular sınav tarihi ve sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı konusu oldu.

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" isimli internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Peki, 2022 KPSS önlisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

2022 KPSS Önlisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek.

KPSS Önlisans sınav yerleri belli oldu mu?

ÖSYM tarafından KPSS önlisans sınav giriş belgesi ve sınav yerleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sınav giriş belgeleri genelde sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor.

Sınav giriş belgelerinin 29 Eylül tarihinde açıklanması bekleniyor.