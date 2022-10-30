Haberler

Eğitim Haberleri

KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022'de yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başladı. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih..