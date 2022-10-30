Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
386.397
-0.38%
BTXN Coin
10.58
-0.56%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C

    KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022'de yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başladı. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih..
    • 30.10.2022 - 13:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KPSS ön lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu sosyal medyada gündeme geldi. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın sonuçları yine ÖSYM tarafından duyurulacak. Devlet memuru olabilmek için ter döken binlerce aday heyecanla sınav sonuçlarını bekliyor.

    Adaylar sınav sonuçlarını, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresli internet sitesi üzerinden veya mobil uygulama üzerinden öğrenebilecekler.

    Peki KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuçların açıklanacağı o tarih..

    KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

    9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavı sonuçları ÖSYM takvimine göre 3 Kasım 2022 Perşembe günü açıklanacak.


    MSB: Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü
    Gündem

    MSB: Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Mustafa Şentop'un Devlet Bahçeli'yle Togg'un direksiyonunun başına geçtiği anlar
    Gündem

    Mustafa Şentop'un Devlet Bahçeli'yle Togg'un direksiyonunun başına geçtiği anlar

    Görüş Bildir