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- KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 30.10.2022 - 13:32
KPSS ön lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu sosyal medyada gündeme geldi. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın sonuçları yine ÖSYM tarafından duyurulacak. Devlet memuru olabilmek için ter döken binlerce aday heyecanla sınav sonuçlarını bekliyor.
Adaylar sınav sonuçlarını, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresli internet sitesi üzerinden veya mobil uygulama üzerinden öğrenebilecekler.
Peki KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuçların açıklanacağı o tarih..
KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavı sonuçları ÖSYM takvimine göre 3 Kasım 2022 Perşembe günü açıklanacak.