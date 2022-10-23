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    KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KPSS sınavı sürecinin tamamlanmasının ardından "KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu merak ediliyor. Memur olmak isteyenlerin girdiği sınav hakkında ayrıntılar sorgulanıyor.
    • 23.10.2022 - 13:37
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    KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KPSS önlisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü düzenlenmişti. KPSS önlisans sonuçları sınava katılan adaylar tarafından merak edilmeye başlandı. Sınavdan alacakları puana göre tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM’nin sınavı açıklayacağı günü ilgiyle takip etmeye başladı. Peki KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KPSS önlisans sınav sonuçları Kasım ayında açıklanmış olacak. ÖSYM tarafından ilan edilen tarihe göre KPSS sonuçları 3 Kasım’da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasından sonra ise adaylar ÖSYM’nin aday işlemleri platformuna girerek açıklanan sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

    Ayrıca adayların verdiği cevaplara göre değerlendirme kendi içinde tabi tutulmakta. Örnek olarak Genel Yetenek sınavında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılıyor ve böylece ham puanlar elde edilmiş oluyor. Hesaplanan bu puanların ortalaması ve standart sapmaları ise hesaplandıktan sonra standart puan ile elde edilmiş oluyor.


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