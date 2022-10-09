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    KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

    Bugün yapılan KPSS önlisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak uyandırdı.İşte ÖSYM tarafından açıklanan o tarih..
    • 09.10.2022 - 11:10
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    KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

    2022 KPSS önlisans sınavı bugün gerçekleştiriliyor.Memur olabilmek için ter döken binlerce aday sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

    Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi iple çekiyor.Peki 2022 KPSS önlisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖSYM resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile KPSS önlisans sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi ilan etti.

    KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! #1

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2022 KPSS önlisans sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı.Buna göre KPSS önlisans sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

    Sonuçlar "https://sonuc.osym.gov.tr" adresli internet sitesi üzerinden açıklanacak.


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