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KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

Bugün yapılan KPSS önlisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak uyandırdı.İşte ÖSYM tarafından açıklanan o tarih..