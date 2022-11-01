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    KPSS önlisans sonuçları bugün açıklandı mı? 2022 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖSYM takvimine göre KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sınavı sonuç tarihi...
    • 01.11.2022 - 11:22
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    KPSS önlisans sonuçları bugün açıklandı mı? 2022 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖSYM  tarafından gerçekleştirilen 2022-KPSS Ön Lisans sınavı 9 Ekim'de gerçekleşmişti. Sınav sonuçlarının ne zaman ve nasıl sorgulanacağı merak ediliyor. İşte KPSS önlisans sonuç tarihi...

    KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Adaylar tarafından, KPSS ön lisans sonuçları ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları vasıtasıyla giriş yapılarak öğrenilebilecek.

    Sınav sonuçları ise 3 Kasım 2022 tarihinde erişime açılmış olacak. KPSS sonucunu sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar sınav sonuç ekranında Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçları da görebilecek.

    Ayrıca adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacak. Yine KPSS sınav sonuçları da adaylara mail ya da posta yoluyla bildirilmeyecek. KPSS önlisans sınavına katılan adayların sınavlarının geçerli olması için uyması gereken kurallar başvuru kılavuzunda yer almış olacak.


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