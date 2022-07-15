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    KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? Sınavlar ne zaman yapılacak?

    KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavına girecek adaylar sınav hakkında bilgi topluyor.KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar..
    • 15.07.2022 - 12:18
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    KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? Sınavlar ne zaman yapılacak?

    Önlisans ve ortaöğretim düzeyinden mezun olanların katılabileceği KPSS sınavı hakkında merak edilenler gündeme geldi.KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor sorusu sıkça sorulmaya başlandı.

    Milyonlarca insan memur olabilmek için KPSS sınavına hazırlanıyor.Sınava girecek adaylar sınav hakkında araştırmalara yaparak sınav başvuru tarihlerini ve sınav tarihlerini öğrenmeye çalışıyor.

    KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? Sınavlar ne zaman yapılacak? #1

    KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman yapılacak ve sınavlar hangi tarihlerde gerçekleştirilecek.İşte cevabı;

    KPSS Önlisans

    KPSS önlisans sınavı için başvurular 3 Ağustos - 15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.Sınav tarihi ise 2 Ekim olarak açıklandı.

    KPSS Ortaöğretim

    KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular 1 Eylül - 13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.KPSS ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım'da yapılacak.


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