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    KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

    KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman yapılacak ve sınav tarihi ne zaman soruları gündem oldu. Peki, 2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevabı..
    • 01.09.2022 - 09:29
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    KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

    KPSS ortaöğretim sınavı için başvuruların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.Sınava başvuru yapmak isteyen adaylar konuyla ilgili bilgileri merak ediyor.

    Lise ve dengi okulları bitirerek memur olmak isteyen adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı’na giriyor.Peki, KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

    İşte 2022 KPSS ortaöğretim sınavının başvuru tarihi ve sınavın gerçekleştirilecei tarih..

    KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? #1

    KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

    KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular 1 Eylül 2022 Perşembe günü itibariyle başlıyor. ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular 13 Eylül Salı günü sona erecek.

    KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.


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