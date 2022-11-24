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- KPSS Ortaöğretim branş sıralaması! 2022 KPSS Ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim branş sıralaması! 2022 KPSS Ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- 24.11.2022 - 13:06
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları erişime açıldı. Gelişme sonrası KPSS branş sıralaması adaylar tarafından merakla beklenmeye başladı. Sınava katılan adaylar, sonuçların ardından branş sıralamalarını araştırmaya koyuldu. Peki KPSS ortaöğretim branş sıralaması ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı?
2022 yılı KPSS branş bazında sıralamaların açıklanması hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Fakat KPSS branş sıralamalarının yakın zamanda açıklanması beklenmekte.
KPSS ortaöğretim branş sıralaması nasıl öğrenilir?
Sınava katılan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri vasıtasıyla branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.
KPSS branş bazında sıralama ne anlama gelir?
KPSS branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla meydana getirilmiştir. Kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân sağmalamaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımamamaktadır. Yapılan her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınmaktadır.