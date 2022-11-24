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KPSS Ortaöğretim branş sıralaması! 2022 KPSS Ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim branş sıralaması! 2022 KPSS Ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları erişime açıldı. Sonuçların duyurulmasıyla sonrası, branş bazında sıralamaların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki KPSS Ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı?