KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ilan tarihi ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile belli oldu. Peki KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı? İşte ÖSYM 2022 KPSS sınav sonuçları ilan tarihi...

KPSS ortaöğretim sonuç tarihi adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile sonuç tarihi belli oldu. Söz konusu adaylar KPSS puanlarıyla iki sene boyunca memurluk için açılan kadrolara başvuru gerçekleştirebilecek. Ayrıca KPSS tercih kılavuzunun yayınlanması ile tercihler de başlamış olacak. Peki 2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla beraber adaylar, iki sene boyunca tercih yapabilecek. Sınav sonuçları Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılmış olacak. T.C. kimlik numarası vasıtasıyla ise sorgulama işlemi yapılacak. Sınav sonuçları posta yoluyla ya da herhangi bir yöntemle adaylara açıklanmayacak.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, 1 Aralık 2022 Perşembe günü ilan edilecek. ÖSYM tarafından tam olarak sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz duyurulmadı. Fakat sınav sonuçlarının saat 12.00’dan önce açıklanması beklenmekte.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesi hakkındaki bilgilendirme ise yine AİS üzerinden yapılacak.