KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

2022 KPSS Ortaöğretim sınavına sayılı günler kaldı. Sınava başvuru yapan adaylar sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. İşte detaylar..

KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylar başvurularını geçtiğimiz haftalarda tamamladı.

Başvuru yapan binlerce aday sınav giriş yerlerinin gösteren sınav giriş belgelerinin ne zaman çıkacağını ve sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırıyor.

Peki 2022 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman belli olacak ve KPSS Ortaöğretim sınavı hangi tarihye yapılacak? İşte merak ettikleriniz..

Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

2022 KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adayların merakla beklediği sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından resmi açıklama yapıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.