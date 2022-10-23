KPSS ortaöğretim sınav yerleri nasıl sorgulanır? 2022 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama!

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS ortaöğretim sınavı giriş belgesinin nasıl sorgulanacağı merak ediliyor. İşte 2022 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama!

KPSS ortaöğretim başvuruları geçtiğimiz günlerde sonlandı. Başvuruların bitişi sonrası sınav yerlerinin açıklanacağı tarih ilgiyle takip edilmeye başlandı. Söz konusu sınavdan yaklaşık on gün kadar önce KPSS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı bilinmekte. İşte 2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama!

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim sınav yerleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi erişime açıldığında sayfamızda detaylara yer vereceğiz. Ancak sınav giriş belgelerinin Ekim ayı sonlarına doğru belli olması beklenmekte.

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesinin nasıl alınacağı ise merak ediliyor. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri vasıtasıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden belgelere erişebilecekler.

2022 KPSS ortaöğretim sınavı tarihi

KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım Pazar günü saat 10:15'te başlamış olacak ve toplamda 130 dakika sürecek.