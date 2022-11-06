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    KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS lise sınavı sonuç sorgulama!

    ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavı bugün yüzbinlerce adayın katılımıyla düzenlendi. Peki KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
    • 06.11.2022 - 12:31
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    KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS lise sınavı sonuç sorgulama!

    2022 KPSS ortaöğretim sınavı bugün yani 6 Kasım Pazar günü gerçekleşti. Söz konusu oturum sonrası ÖSYM KPSS lise cevap anahtarını erişime açılmış olacak. Sınav sonuçlarının ise sonuç takvimine göre Aralık ayında belli olması bekleniyor. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KPSS sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih ÖSYM'nin 2022 sınav takviminde yer almakta. Takvimde yer alan bilgiye göre KPSS ortaöğretim sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde erişime açılmış olacak. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri vasıtasıyla ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve mobil uygulamalarından da öğrenebilecekler.

    Yine sınav sonuç belgesi basılmamakla beraber adayların adreslerine de gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere vermiş oldukları doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları da yer alacak.

    İnternet sayfasında ilan edilmekte olan sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini sunmakta.


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