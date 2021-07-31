KPSS için sınav salonlarına geç kalmak istemeyen adaylar, KPSS'nin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki KPSS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte 2021 KPSS giriş belgesi alma ekranı

KPSS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? sorusu, sınava saatler kala sınava katılım sağlayacak adaylar ve yakınlarının gündemindeki yerini aldı.

1 Ağustos 2021 Pazar sabahı gerçekleştirilecek olan 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), tüm sınav merkezlerinde aynı dakikada başlayacak.

KPSS adaylarının mağdur olmaması için sınav günü sabah saat 07.00 ile 10.00 arasında bazı Nüfus Müdürlükleri açık olacak.

Peki, KPSS sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte 2021 KPSS giriş belgesi alma ekranı...

KPSS KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 1 Ağustos 2021 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak.

Sınav süresinin ilk 100 dakikası (1 saat 40 dakika) ve sınavın son 15 dakikası salondan çıkmak yasak olacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek.

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ise 1 Ağustos Pazar günü saat 14.45'te başlayacak. Toplam 100 dakika sürecek olan sınav 16.15'te sona erecek.

Yine KPSS Eğitim Bilimleri oturumunun ilk 75 dakikası ve son 15 dakikası içinde salondan çıkmak yasak olacak.