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    KPSS sınav giriş belgesi 2022: KPSS lisans sınav yerleri belli oldu mu?

    Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek olan adaylar, sınav giriş belgesini sorguluyor. Peki KPSS giriş yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 09:44
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    KPSS sınav giriş belgesi 2022: KPSS lisans sınav yerleri belli oldu mu?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenenlenen Kamu Personeli Sınavı (KPSS), 24 Nisan Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşecek.31 Temmuz'da gerçekleşecek.

    Kamuya atanmak isteyen adaylar, genel kültür ve eğitim bilimleri sınavında ter dökecek.

    KPSS'de başarılı olan adaylar, mülakatın ardından görevlerine atanacak.

    Sınava sayılı günler kala giriş yerleri belli oldu mu sorusu da araştırılıyor. KPSS lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ile adaylar sınava nerede gireceklerini öğreniyor.

    Peki 2022 KPSS lisans giriş yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

    KPSS lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu?

    KPSS sınavı giriş belgeleri henüz erişime açılmadı.

    Sınavın 31 Temmuz'da yapılacağı göz önüne alındığında sınav yerleri bilgisini de 21 Temmuz itibarıyla yayımlaması bekleniyor.

    Sınava giriş belgesi, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulanıyor.

    ÖSYM sınav giriş belgesi ekranı

    KPSS sınav giriş belgesi 2022: KPSS lisans sınav yerleri belli oldu mu? #1

     


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