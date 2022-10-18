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    • KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT, Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT, Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KPSS sonuçları adaylar tarafından çokça araştırılmakta. KPSS oturumları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Peki KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT ve Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
    • 18.10.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 13:00
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    KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT, Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Sınavlar geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yapılmıştı. Bu sınavlara katılan adaylar sabırsızlıkla sonuçları bekliyorlar. KPSS sonuçların açıklanma tarihini açıkladı. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu 24 Eylül 2022,

    2. Oturumu 24 Eylül 2022 ,3. Oturumu 25 Eylül 2022’de yapılmıştı.

    KPSS Lisans sınavı ise 18 Eylül 2022’de yapılmıştı.

    KPSS ÖABT sınavı da 2 Ekim 2022 günü gerçekleşmişti.

    Bu sene KPSS lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih sınavlara katılan adaylar tarafından sorgulanıyor. KPSS lisans, alan bilgisi ve ÖABT sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecektir.

    KPSS  Ön Lisans sonuçlarının ise yine 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.

    KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?

    KPSS sınav sonuçlarının nasıl sorgulanacağı da merak ediliyor. Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifreleri vasıtasıyla ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilir. Söz konusu bilgilere https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfası vasıtasıyla erişilebilecek.

    KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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