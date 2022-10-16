KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM'den açıklama geldi! 2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM'den açıklama geldi! 2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans oturumları Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı sonrası "KPSS sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusu merak ediliyor. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama da geldi. İşte KPSS sonuçları ilan tarihi...

Adayların ilgiyle takip ettiği KPSS sonuçları için geri sayım sürüyor. Sınavın ardından "KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. Adaylar ÖSYM'den gelecek olan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi Oturumları ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Oturumları gerçekleşti. Düzenlenen sınav sonrası ÖSYM adayların yanıtlarını inceleyecek. İncelemeler sonrası 2022 KPSS Lisans sınav sonuçlarını erişime açılacak.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS sonuçları ilan tarihi de belli oldu. Buna göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde adayların erişimine açılmış olacak.

KPSS sınav sonuçları nasıl sorgulanacak?

Adaylar KPSS sınav sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri vasıtasıyla ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve mobil uygulamalar üzerinden ulaşabilecekler.

Adaylara ayrı olarak bir sınav sonuç belgesi ise basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. ÖSYM'nin resmi internet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olmaktadır.