Haberler

Eğitim Haberleri

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihleri duyurdu!

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihleri duyurdu!

KPSS Lisans ve KPSS Ön Lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.İşte ÖSYM tarafından açıklanan o tarihler..