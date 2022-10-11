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KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihleri duyurdu!
KPSS Lisans ve KPSS Ön Lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.İşte ÖSYM tarafından açıklanan o tarihler..
- 11.10.2022 - 16:37
KPSS sınav sonuçları için geri sayım başladı.Kamu Personeli Seçme Sınavına giren binlerce aday sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.
Memur olabilmek için sınava giren ve ter döken adaylar büyük bir merakla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.
KPSS Lisans ve KPSS Ön Lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından duyuruldu.Peki KPSS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte cevabı..
KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
24-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.
KPSS Ön Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
9 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.