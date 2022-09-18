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    KPSS sınav soruları ne zaman yayınlanacak? 2022 KPSS sınav soru ve cevapları..

    Kamu Personeli Seçme Sınavı bugün gerçekleştiriliyor.Sınava giren adaylar sınav soru ve cevaplarının ne zaman paylaşılacağını araştırmaya başladı..
    • 18.09.2022 - 15:46
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    KPSS sınav soruları ne zaman yayınlanacak? 2022 KPSS sınav soru ve cevapları..

    KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı bugün gerçekleştirildi.Sınava giren adaylar sınav sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

    KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı sabah 10.15'te başladı 12.25'te bitti. KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 16.25'te tamamlanacak.

    Peki 2022 KPSS sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Adaylar sınavın ardından bunu araştırmaya başladı.İşte KPSS sınav sorularının açıklanacağı tarih..

    KPSS sınav soruları ne zaman yayınlanacak? 2022 KPSS sınav soru ve cevapları.. #1

    KPSS sınav soruları ne zaman yayınlanacak?

    KPSS sınav sorularının bugün 16.25'ten sonra yada haftaiçinde  açıklanması bekleniyor.


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