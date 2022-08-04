KPSS sınavı iptal edildi! Yeni sınav için ücret talep edilecek mi?

KPSS sınavı iptal edildi! Yeni sınav için ücret talep edilecek mi?

KPSS sınavının iptal edilmesinin ardından adaylar yeni sınav için ücret talep edilecek mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

31 Temmuz Pazar günü düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) 30’un üzerinde sorunun deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu ve sızdırıldığı iddiası tepkilere neden oldu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

KPSS sınavının iptal edilmesinin ardından adaylar yeni sınav için ücret talep edilecek mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Konuya ilişkin açıklama ÖSYM Başkanı Aygün'den geldi.

ÖSYM Başkanı Aygün’ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir.

Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır.

Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.

Amacımız tüm adaylara Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız.

İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."