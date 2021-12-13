KPSS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim başvuru tarihi

KPSS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim başvuru tarihi

2022 yılı ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından 2022 KPSS sınav ve başvuru tarihleri araştırma konusu oldu. Peki KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022 KPSS başvuru ve sonuç tarihi...

2022 yılı sınav takvimi, yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyordu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı ÖSYM sınav takviminin açıklandığını duyurdu.

Duyuru sonrası ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi', ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.

Bu gelişme sonrası devlet kurumlarında çalışmak isteyen kişilerin katılım sağladığı 2022 KPSS sınav tarihi hakkında araştırmalarına başladı.

Lisans, önlisans ve ortaöğretim olmak üzere 3 seviyede düzenlenen KPSS sınavına katılım sağlamak isteyenler ''2022 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte 2022 KPSS sınav ve başvuru tarihleri...

2022 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek,Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım,

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 2 Eylül’de açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık’ta açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans sonuçları 27 Ekim tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusu 24.05.2022 ile 06.06.2022 tarihileri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim başvurusu 01.09.2022 ile 13.09.2022 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans başvurusu 03.08.2022 ile 15.08.2022 arasında yapılacak.

KPSS A GRUBU NEDİR?

KPSS A Grubu kadroları kariyer odaklı mesleklerden oluşmaktadır. KPSS A Grubu sınavına giren adayların KPSS GY-GK yani Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarına da girmeleri gerekir.

KPSS B GRUBU NEDİR?

Her sene binlerce aday kamu kurumlarında bulunan kadrolara atanabilmek adına KPSS sınavına katılım sağlıyor.

KPSS B grubu sınavına girecek lise, üniversitelerin ön lisans ya da lisans programlarından mezun olan adayların katıldığı KPSS B grubu, merkez veya taşrada görev alacak adayların KPSS puanı dikkate alınmaktadır.

Sınava katılacak olan adaylar B grubu kadrolarına katılmak için KPSS B grubu için gerekli işlemleri başlatmalı ve sınavlardan gereken puanları almaları gerekmektedir.