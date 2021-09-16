KPSS sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS Lisans sınavı sonuç sorgulama ekranı!

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları için ÖSYM'nin verdiği tarih gelip çattı. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı? İşte, 2021 KPSS sonuç sorgulama ekranı...

Kamuda memur olma hayali kuran yüz binlerce üniversite mezununun, geçtiğimiz ay farklı oturumlarda katılım sağladığı 2021 KPSS Lisans sınavı sonuçları merakla bekleniyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2021 sınav takviminde, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih 16 Eylül olarak belirtilmişti.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına katılan milyonlarca aday, bugün ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyordu.

Sabah saatlerinden itibaren ''2021 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aranırken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulundu.

Peki, KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? İşte 2021 KPSS lisans sınavı sonuç sorgulama ekranı...

2021 KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından bir son dakika açıklamasında bulunarak 2021 KPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, yaptığı paylaşımda, ''Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.'' ifadelerini kullandı.