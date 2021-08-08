KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de!

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de!

7-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenen KPSS Alan Bilgisi sınavlarına katılım sağlayan adaylar, KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamuda memur olmak isteyen adayların katılım sağladığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından 2021 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, adayların gündemindeki yerini aldı.

Sınav sonrası netlerini hesaplamaya çalışan adaylar, sınav sonuçları için yapılacak duyuruya kilitlendi. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 sınav takviminde belli oldu.

Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınav sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS SINAV SONUÇLARININ SORGULANMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.