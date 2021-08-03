KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçlarında!

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçlarında!

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen KPSS'ye katılan adaylar, 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik (2021 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları, 1 Ağustos 2021 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sınava katılım sağlayan adaylar, 2021 KPSS sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi.

Bu kapsamda ''2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacaki tarih belli oldu mu?'' sorularının yanıtları araştırma konusu oldu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2021 sınav takviminde, sonuçların erişime açılacağı tarih duyuruldu.

Peki KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

2021 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.