Dolar
7.4859
0.0133%
Euro
8.8639
0.2953%
Altın
1946.32
-0.0241%
Borsa
1095.59
-0.3719%
G. Altın
468.827
-0.0113%
Bitcoin
76900.38
-0.5397%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    KPSS soru ve cevap anahtarı 14 Eylül'de yayımlanacak

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS soru ve cevap anahtarlarının KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlanacağını açıkladı.
    • DHA
    • 10.09.2020 - 11:22
    • Güncelleme : 10.09.2020 - 11:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    KPSS soru ve cevap anahtarı 14 Eylül'de yayımlanacak

    Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), geçtiğimiz 6 Eylül'de yapıldı.

    Adayların ter döktüğü sınavın soru ve cevaplarıyla ilgili açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi.

    14 EYLÜL PAZARTESİ YAYIMLANACAK

    Aygün, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız." dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir