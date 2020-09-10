KPSS soru ve cevap anahtarı 14 Eylül'de yayımlanacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS soru ve cevap anahtarlarının KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlanacağını açıkladı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), geçtiğimiz 6 Eylül'de yapıldı.

Adayların ter döktüğü sınavın soru ve cevaplarıyla ilgili açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi.

14 EYLÜL PAZARTESİ YAYIMLANACAK

Aygün, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız." dedi.