KPSS soru ve cevapları açıklandı! 2021 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

KPSS soru ve cevapları açıklandı! 2021 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

ÖSYM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2021 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu. İşte 2021 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı..

2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları, bugün gerçekleştirildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için bekleyişe geçerken ÖSYM tarafından bir son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM, yaptığı açıklamada, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayınlandığını duyurdu.

İşte 2021 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı...

2021 KPSS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYINLANDI

ÖSYM, bugün iki oturum şeklinde gerçekleştirilen 2021-KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahatarlarının adayların erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''01 Ağustos 2021 Pazar günü uygulanan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 01 Ağustos 2021 tarihinde saat 18.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.''





KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre, 2021 KPSS Lisans sonuçları, 16 Eylül tarihinde açıklanacak.