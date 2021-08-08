KPSS soru ve cevapları yayınlandı! 2021 KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

KPSS soru ve cevapları yayınlandı! 2021 KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

ÖSYM, bir son dakika açıklaması yaparak 2021 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu. İşte 2021 KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

2021 KPSS A Grubu Alan Bilgisi Testleri (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik), 7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için bekleyişe geçerken ÖSYM tarafından bir son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM, yaptığı açıklamada, KPSS A Grubu Alan Bilgisi Testlerinin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayınlandığını duyurdu.

İşte 2021 KPSS A Grubu Alan Bilgisi Testleri soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı...

2021 KPSS ALAN BİLGİSİ SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYINLANDI

ÖSYM, 7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Testlerinin soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının adayların erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''07 - 08 Ağustos 2021 tarihlerinde uygulanan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 08 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.''