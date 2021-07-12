KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2021/1 atama tarihleri belli oldu mu?

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2021/1 atama tarihleri belli oldu mu?

1-8 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2021/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki KPSS-2021/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS atama tarihleri

1 Temmuz'da başlayan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2021/1 tercih işlemleri, 8 Temmuz 2021 Perşembe günü sona erdi

Kamuda personel olarak atanmayı bekleyen binlerce aday, KPSS-2021/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme Kılavuzu'na göre tercihlerini yaptı.

Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından adaylar, gözlerini tercih sonuçlarına çevirdi. KPSS-2021/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2021/1 atamaları ne zaman? yoğun olarak araştırılmaya başlandı.

Peki Peki KPSS-2021/1 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/1 atamaları ne zaman? İşte detaylar...

KPSS 2021/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1-8 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan KPSS 2021/1 tercih işlemleri sona erdi. İşlemlerin sona ermesinin adaylar, KPSS 2021/1 tercih sonuçları için bekleyişe geçti.

KPSS 2021/1 tercih sonuçlarının temmuz ayının son haftası ya da ağustos ayının ilk haftasında açıklanması ön görülüyor. Ancak konuya dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. ÖSYM'den konu ile ilgili bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer vereceğiz.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden öğrenebilecek. Öte yandan KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için ise tercihler 22-29 Aralık'ta yapılabilecek.

KPSS 2021/1 ATAMALARI NE ZAMAN?

KPSS-2021/1 kılavuzunda yer alan bilgiye göre, ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacak.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak. Atamaların yapılacağı tarih ise henüz netleşmedi.