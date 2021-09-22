KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu? ÖSYM KPSS 2021/2 tercih tarihleri

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu? ÖSYM KPSS 2021/2 tercih tarihleri

2021 KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuda memur olmayı bekleyen binlerce aday, gözlerini KPSS 2021/2 tercih tarihlerine çevirdi. Peki KPSS 2021/2 tercihleri ne zaman başlayacak?

Kamuda memur olmak isteyen binlerce aday, KPSS tercih tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

1-8 Temmuz tarihleri arasında yapılan KPSS 2021/1 merkezi yerleştirmeler sonrası KPSS 2021/2 tercihleri için geri sayım başladı.

2021 KPSS lisans sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından gözler KPSS 2021/2 tercih tarihlerine çevrildi.

Bu yıl ikinci kez yapılacak KPSS tercihleri ile ortaöğretim, lisans ve ön lisans puanları ile Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirmeler yapılacak.

Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tarihler belli oldu mu? İşte, KPSS 2021/2 tercih tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler...

KPSS 2021/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS-2021/2 tercihlerinin 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında alınması bekleniyor. Ancak KPSS tercih tarihleri hakkında henüz ÖSYM'den yeni açıklama gelmedi.

Tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yapılacak duyuru ile yayınlanacak. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından alınacak.

Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecek.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM'den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.