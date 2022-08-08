KPSS'de yeni tarih belli oldu! KPSS sınav tarihi ne zaman?

KPSS'de yeni tarih belli oldu! KPSS sınav tarihi ne zaman?

ÖSYM, KPSS'de yeni sınav tarihlerini duyurdu.İlk sınav 18 Eylül'de yapılacak.

31 Temmuz Pazar günü düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) 30’un üzerinde sorunun deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu ve sızdırıldığı iddiası tepkilere neden olmuştu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıklamıştı.

KPSS yeni sınav tarihi ne zaman?

KPSS sınavının iptal edilmesinin ardından adaylar yeni sınav için ücret talep edilecek mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

ÖSYM iptal edilen KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini duyurdu.

2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül'de yapılacak.

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."