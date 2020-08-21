KPSS'ye nasıl başvurulur? 2020 KPSS başvurusu yapma ekranı

2020 yılında ön lisans mezunları için KPSS başvuru tarihleri açıklandı. KPSS'ye nasıl başvurulacağına dair detaylar haberde...

'KPSS başvuruları başladı mı?' sorusuna cevap arayan vatandaşlar, sınav başvurularını kolay işlemlerle gerçekleştirebiliyor.

2020 yılında ön lisans mezunları için KPSS'ye başvurma tarihleri de açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek olan KPSS Ön Lisans sınav başvuru işlemi, birkaç adımda tamamlanıyor.

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ GÜNCEL OLMAYAN ADAYLARIN DİKKATİNE

ÖSYM sisteminde güncel bilgileri olmayan adaylar ise güncelleme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra KPSS başvuru işlemini gerçekleştirebilecek.

Peki, KPSS başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, KPSS başvuru yapma ekranı hakkında detaylı bilgiler...

ÖSYM BAŞKANI PROF. DR. HALİS AYGÜN, BAŞVURU TARİHİNİ AÇIKLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı başvurularının 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

KPSS'YE BAŞVURMA EKRANI

21 AĞUSTOS VE 2 EYLÜL TARİHLERİNDE BAŞVURULABİLECEK

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz KPSS Ön Lisans Sınavı 2020-KPSS başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

25 Ekim'de yapılacak sınavın sonuçları ise 26 Kasım'da açıklanacak.