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- Kredi Yurtlar Kurumu burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KYK burs başvuruları..
Kredi Yurtlar Kurumu burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KYK burs başvuruları..
- 25.09.2022 - 16:54
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden burs almak isteyen öğrenciler başvuruların başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor.Öğrenciler konu hakkından araştırma yapmaya başladı.
Binlerce öğrenci KYK'nın burs ve kredi imkanından yararlanmak için bekliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında verilecek burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı.
Peki, 2022-2023 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Başvurular ne zaman başlayacak?
2022-2023 eğitim öğretim yılı KYK burs başvuru tarihleri henüz netlik kazanmazken geçen yıl başvurular 5 Kasım ile 8 Kasım tarihleri arasında alınmıştı.Bu yılda kasım ayının başında başvuruların başlaması bekleniyor..
Burslarda öncelikli öğrenciler ise şöyle;
- Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
- Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
- Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
- Amatör milli sporcu olan öğrenciler