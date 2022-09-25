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    Kredi Yurtlar Kurumu burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KYK burs başvuruları..

    Kredi Yurtlar Kurumu burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusu sosyal medyada sıkça merak ediliyor.İşte KYK burs başvuru tarihi..
    • 25.09.2022 - 16:54
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    Kredi Yurtlar Kurumu burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KYK burs başvuruları..

    Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden burs almak isteyen öğrenciler başvuruların başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor.Öğrenciler konu hakkından araştırma yapmaya başladı.

    Binlerce öğrenci KYK'nın burs ve kredi imkanından yararlanmak için bekliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında verilecek burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı.

    Peki, 2022-2023 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

    Başvurular ne zaman başlayacak?

    2022-2023 eğitim öğretim yılı KYK burs başvuru tarihleri henüz netlik kazanmazken geçen yıl başvurular 5 Kasım ile 8 Kasım tarihleri arasında alınmıştı.Bu yılda kasım ayının başında başvuruların başlaması bekleniyor..

    Kredi Yurtlar Kurumu burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KYK burs başvuruları.. #1

    Burslarda öncelikli öğrenciler ise şöyle;

    - Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

    - Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

    - Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

    - Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

    - Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

    - Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

    - Amatör milli sporcu olan öğrenciler


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