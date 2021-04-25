Kütahya'da anaokulu öğrencileri 23 Nisan anısına fidan dikti

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Altıntaş Anaokulu öğrencileri tarafından fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

23 Nisan, koronavirüs salgınının gölgesinde geçse de çocukların bugünün anlam ve önemini idrak etmeleri için farklı etkinlikler düzenleniyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte karaçam ve sedir fidanları toprakla buluşturuldu.

23 NİSAN HAFTASI'NDA FİDAN DİKTİLER

23 Nisan haftasının coşkusu orman ve ağaç sevgisi ile birleşti ve öğrenciler kocaman kalpleri minik elleri ile fidanlara hayat verdi.

"DOĞAYI SEVEN YARINLAR, ÇOCUKLAR"

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin gelişip yükselmesi nasıl çocukların iyi şekilde yetiştirilmesiyle sağlanabilecekse, yarınların teminatı olan çocuklarımızla birlikte, doğanın güzelleşmesine katkı sağlamakta geleceğimize nefes olacak. Doğayı, ormanı, ağacı, hayvanı, hayatı seven yarınlar yetişmesine öncülük edecek" ifadeleri kullanıldı.