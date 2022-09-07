KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt nedir? Tiplerine göre KYK yurt ücretleri 2022

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından, "KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt nedir?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin birinci faz yerleştirmelerin tamamlandığını duyurdu.

Yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, yerleştikleri yurtlara gitmek için hazırlıklara başladı.

Yeni yılda ailelerin uzak ancak devlet yurtlarında kalacak olan öğrenciler, yurtlara dair detayları da merak ediyor.

Hem yurtta gerekli olan ihtyaçları hem de yurt tiplerini merak eden öğrenciler, bu konuda araştırmalara başladı.

Öğrenciler, "KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt nedir?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt nedir? İşte yanıtı...

KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt nedir?

KYK yurtları, KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Yurtların bu sıralanışını; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi unsurlar belirliyor.

6 kişilik sahip olan ve tuvalet ile banyosu katlarda olan yurtların fiyatları daha düşü oluyor. Ayrıca bu yurtta tuvalet ve banyolar ortak kullanılıyor.

Ancak yeni yapılan yurt binalarında tuvalet ve banyosu oda içlerinde olan 1-2 kişilik odaların fiyatları ise daha yüksek oluyor.

1. tip KYK yurt fiyatı ve depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla. 6. tip KYK yurtlarında ise odalar genellikle 2 kişilik oluyor.

KYK yurt ücretleri aylık olarak tahsil ediliyor. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın 10'u saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.

Yurt depozitosu ise öğrencilerin aylık yurt ücretini aksatmaları ya da yurtta sebep olacakları zarara karşı ödenen ücrettir. Bu ücret yurt tipine göre 342 TL ile 533 TL arasında değişiklik göstermektedir.

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533