KYK 2021 yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvurusunu tamamlayan öğrenciler bir sonraki adım olan sonuç tarihini araştırmaya koyuldu. Peki KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sürece dair detaylar...

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra şehir dışında üniversite okumaya gidecek öğrenciler barınmak için KYK yurtlarına başvuruyor.

KYK yurtlarına başvurular başlamasıyla birlikte işlemlerini tamamlayan adaylar, sonuç tarihlerini merak ediyor. 6-12 Eylül arasında alınan başvurular ne zaman sonuçlanacak sorusu gündemde.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu KYK yurt başvuru sürecine dair kısa bir bilgilendirme açıklamasında bulundu. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte KYK yurt başvurularına dair detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI SON GÜNÜ

Bakan Kasapoğlu KYK yurt başvuru sürelerini şu sözlerle paylaştı.:

"Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Huzurlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz."

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular 6 Eylül'de başlayıp 12 Eylül'de sona erecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların kriterleri değerlendirilecek olup sonuçların birkaç gün içinde duyurulması bekleniyor.

Başvuru sonuçları e-devlet ve YURTKUR resmi sayfasından duyurulacak. Ancak henüz resmi tarih belli olmadı.