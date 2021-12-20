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    KYK 2022 ücretleri: Lisans, yüksek lisans, doktora burs/kredisi ne kadar oldu?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK ödemelerine 2022 yılında zam yapılacağını açıkladı. Peki 2022 kyk burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu, kaç lira zam geldi? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 20:44
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 21:11
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    KYK 2022 ücretleri: Lisans, yüksek lisans, doktora burs/kredisi ne kadar oldu?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) öğrenim kredisi alan öğrencilere müjdeli haber geldi.

    Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK burs ve kredi 2022 ücretlerini açıkladı.

    Lisans, yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı olup öğrenim kredisi alanlar, 2022 yılında ödenecek tutarı araştırıyor.

    Peki KYK 2022 ücretleri ne kadar oldu? İşte zamlı rakamlar...

    KYK 2022 ÜCRETLERİ

    Burs ve kredi miktarlarının artırıldığını söyleyen Erdoğan, "2022 yılında lisans öğrencileri için 850 lira yüksek lisans için 1700 lira, doktora öğrencileri için ise 2500 liraya çıkartıyoruz." dedi

    Buna göre öğrenim kredileri;

    Lisans 650 TL yerine 850 TL

    Yüksek lisans 1300 TL yerine  1700 TL,

    Doktora 1950 TL yerine 2500 TL'ye yükseldi.

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