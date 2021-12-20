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- KYK 2022 ücretleri: Lisans, yüksek lisans, doktora burs/kredisi ne kadar oldu?
KYK 2022 ücretleri: Lisans, yüksek lisans, doktora burs/kredisi ne kadar oldu?
- Haber Merkezi
- 20.12.2021 - 20:44
- Güncelleme : 20.12.2021 - 21:11
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) öğrenim kredisi alan öğrencilere müjdeli haber geldi.
Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK burs ve kredi 2022 ücretlerini açıkladı.
Lisans, yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı olup öğrenim kredisi alanlar, 2022 yılında ödenecek tutarı araştırıyor.
Peki KYK 2022 ücretleri ne kadar oldu? İşte zamlı rakamlar...
KYK 2022 ÜCRETLERİ
Burs ve kredi miktarlarının artırıldığını söyleyen Erdoğan, "2022 yılında lisans öğrencileri için 850 lira yüksek lisans için 1700 lira, doktora öğrencileri için ise 2500 liraya çıkartıyoruz." dedi
Buna göre öğrenim kredileri;
Lisans 650 TL yerine 850 TL
Yüksek lisans 1300 TL yerine 1700 TL,
Doktora 1950 TL yerine 2500 TL'ye yükseldi.