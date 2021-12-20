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KYK 2022 ücretleri: Lisans, yüksek lisans, doktora burs/kredisi ne kadar oldu?

KYK 2022 ücretleri: Lisans, yüksek lisans, doktora burs/kredisi ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK ödemelerine 2022 yılında zam yapılacağını açıkladı. Peki 2022 kyk burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu, kaç lira zam geldi? İşte detaylar...