KYK 3 aylık toplu ödeme ne kadar, kaç TL?

KYK 3 aylık toplu ödeme ne kadar, kaç TL?

KYK öğrenim kredisinden ilk kez faydalanacak olan öğrencilere ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri toplu olarak yapılacak. Peki KYK 3 aylık toplu ödeme ne kadar, kaç TL?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü tarafından yükseköğretim öğrencilerine sağlanan öğrenim kredisi sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Kredi veya burs almaya hak kazanan öğrenciler, ödeme tarihlerini bekliyor.

Kyk bursu ne zaman yatacak sorusu akıllarda yer alırken, öğrenciler ne kadar ödeme alacaklarını da hesaplıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında, 2022 KYK bursu lisans, yüksek lisans ve doktora burs miktarlarına yapılan zammı açıklamıştı. Burs sonuçları ile zammın açıklanmasının ardından KYK burs ödeme tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? KYK'da 3 aylık toplu ödeme ne kadar, kaç tl? İşte detaylar...

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi. Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı. Öte yandan, burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak." açıklamasını yaptı.

KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME NE KADAR?

2022 KYK bursu lisans için 850 TL, yüksek lisans için 1700 TL ve doktora için ise 2550 TL oldu.

Ancak ilk kez ödeme alacak olanlar için burs ve krediler 2021 ekim, kasım ve aralık ayı ücreti üzerinden hesaplanacak.

2021 yılı için belirlenen ücret; lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL. Bu oranların 3 aylık toplamı hesaplara yatırılacak.

Buna göre;