KYK başvuruları ne zaman başlayacak? KYK kredi başvuru işlemleri nasıl yapılır?

KYK başvuruları ne zaman başlayacak? KYK kredi başvuru işlemleri nasıl yapılır?

Milyonlarca genç, 2022-2023 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları için tarihler açıklandı mı? sorularına yanıt arıyor.İşte KYK ile ilgili tüm merak edilenler...

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı haftalar kaldı.

Milyonlarca üniversite adayı KYK başvurusu tarihlerini öğrenmek istiyor.

KYK burs ve yurt başvuru süreci ile KYK burs ve kredi ücreti gibi bilgiler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanıyor.

Peki, KYK başvuruları ne zaman yapılacak, nasıl olacak? 2022-2023 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları için tarihler açıklandı mı? İşte yanıtı...

KYK başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK burs ve yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

KYK yurt ve burs başvurularının yakın zamanda alınması bekleniyor.

Geçen yıl burs başvuruları 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 6 Eylül'de başlamıştı.

KYK başvuruları nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası https://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.