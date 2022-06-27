KYK bayramdan önce yatar mı? KYK temmuz 2022 ödemeleri...

KYK bayramdan önce yatar mı? KYK temmuz 2022 ödemeleri...

KYK burs ve kredi imkanından faydalanan öğrenciler, Kurban Bayramı öncesi ödemelerin yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki KYK temmuz ayı burs ve kredileri bayramdan önce yatar mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) öğrenim kredisi alan öğrenciler, bayrama sayılı günler kala ödemeleri sorguluyor.

KYK ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanelerine göre her ayın 6-10 tarihleri arasında yapılıyor.

Bu sene 9 Temmuz'a denk gelen Kurban Bayramı vesilesiyle de KYK ödemelerinin öne alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

"KYK ödemeleri erken yatacak mı?", "KYK burs ve krediler bayramdan önce yatar mı" soruları gündemde yerini aldı.

Haziran ayı KYK burs/kredi ödemeleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı çevrildi.

Peki KYK burs ve krediler bayramdan önce yatar mı? İşte temmuz ayı KYK ödeme tarihleri...

Temmuz'da KYK erken yatacak mı?

Geçtiğimiz bayram KYK ödemeleri erkene çekilmişti. Kurban Bayramı için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.