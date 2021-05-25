KYK borç sorgulama ekranı 2021: KYK borcu nasıl öğrenilir?

Üniversite yıllarında geri ödemeli öğrenim kredisi alan öğrenciler, KYK borcum ne kadar sorusunu araştırıyor. Peki KYK borcu nasıl öğrenilir? İşte e-Devlet KYK borç sorgulama ekranı..

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan geri ödemeli öğrenim kredisinden faydalanan vatandaşlar, borçlarını öğrenmek için sorgulama yapıyor.

Geri ödeyeceği tutarı merak edenler KYK borcumu nasıl öğrenebilirim sorusunu araştırıyor.

Üniversite eğitimi sırasında alınan öğrenim kredileri, okul bitiminden itibaren 2 yıl sonra ödenmeye başlıyor. Peki KYK borcu nasıl öğrenilir? İşte KYK borç sorgulama ekranı 2021..

KYK BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK öğrenim kredisi borcunu sorgulamak için ilk olarak e-devlet şifrenizi bilmeniz gerekmektedir. Sonrasında https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

Linki tıklayarak hesabınızı doğruladıktan sonra ise e-devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığının sayfasına yönlendirilirsiniz.

Daha sonrasında detay kısmına tıkladığınız takdir de ne kadar borcunuz olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

KYK bursu alan kişilerin öğrenim hayatları boyunca aldıkları paraları geri ödemeleri gerekmez. Ancak öğrenim kredisi alan kişilerin mezun olduktan sonra aldıkları parayı tekrar geri ödemeleri gerekmektedir.

Borcunuzu ayrıntılı olarak taksitlendirilen miktarları ve ödeme tarihleri ile birlikte görüntüleyebilirsiniz.