KYK borçları silinecek mi? Gözler Kabine Toplantısı'nda...

KYK kredi borcu düzenlemesi için gözler kabine toplantısına çevrildi.Peki, KYK kredi borcu faizleri silinecek mi, ne olacak?İşte detaylar...

Milyonlarca genç, KYK borçları ile ilgili gelişmeleri merak ediyor...

Üniversite hayatında KYK kredisi kullananları yakından ilgilendiren KYK borçları silinecek mi? soruları yoğun ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane Meydanı'ndaki 15 Temmuz anma programında yaptığı konuşmada, KYK müjdesi için de ilk Kabine Toplantısını işaret etmişti.

Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile çıkacak KYK borç düzenlemesi, heyecanla bekleniyor.

Peki, KYK kredi borcu faizleri silinecek mi, ne olacak?

Hayat pahalılığı başta olmak üzere vatandaşların sıkıntı oldukları konuları gördüklerini ve çözüm aradıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizin KYK'yla ilgili, onların aldıkları burslarla ilgili onlara faiz yükü bindiriyormuşuz. Yahu faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız.

Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta hatta daha ileri gidiyorum, enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz ve kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağım."



