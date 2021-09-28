KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? Gözler 2021 KYK burs başvuru tarihlerinde!

KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? Gözler 2021 KYK burs başvuru tarihlerinde!

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK burs ve kredi başvurularına çevrildi. Peki 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte binlerce üniversite öğrencisi, 2021 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için araştırmalarına başladı.

Devlet bursu almak isteyen öğrenciler, her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyor.

KYK burs ve kredi başvurusu, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik no ve şifre ile gerçekleştiriliyor. KYK burs başvuru şartlarını taşımayanlara ise geri ödemeli KYK kredi imkanı sunuluyor.

Peki, KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurularında son durum...

2021-22 KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi KYK burs başvuru tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin başvuru yapacağı KYK burs başvurusu için geri sayım sürüyor.

Ancak KYK burs başvurusunun yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 28 Ekim-3 Kasım 2020 tarihlerinde alınmıştı. Bu yıl da başvuruların aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KİMLER KYK BURS ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?