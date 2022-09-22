KYK burs başvuruları ne zaman? 2022 KYK kredi ve burs ücretleri ne kadar?

KYK burs başvuruları ne zaman? 2022 KYK kredi ve burs ücretleri ne kadar?

KYK burs başvuruları için gözler, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman? kredi ve burs ücretleri ne kadar? İşte, detaylar...

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının başlayacağı tarih, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı üniversite öğrencilerine madddi destek amacıyla kredi veya burs veriyor.

Milyonlarca öğrenci gözlerini, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi.

KYK burs başvuruları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuruları bu sene için henüz başlamadı. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da geçmiş yıllara bakıldığında tahminler ekim sonu kasım başını gösteriyor.

2022 KYK kredi ve burs ücretleri ne kadar?

KYK kredi ve burs ücretleri şöyle; Lisans öğrencileri 850 lira, Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira, Doktora öğrencileri ise 2 bin 550 lira olarak belirlendi.

KYK Bursunun kesilme sebepleri

Başarısız olması, Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması, Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK Burs başvuru şartları neler?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.