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    KYK burs başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

    KYK yurt başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.
    • 02.09.2022 - 12:38
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    KYK burs başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

    KYK burs başvuru tarihleri üniversite adaylarının gündeminde...

    KYK burs ve krediye başvurmak isteyen binlerce üniversite öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek duyuruya odaklandı.

    Peki KYK burs başvuruları ne zaman? GSB KYK burs ve kredi başvuru şartları neler, nasıl ve nereden başvuru yapılır?

    İşte KYK burs ve kredi başvuru tarihleri...

    2022-2023 KYK ve burs başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sitesinde duyurulacak.

    KYK burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

    KYK bus başvurusu nasıl yapılır?

    KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

    KYK burs başvuru şartları nelerdir?

    Burstan yararlanacak öğrenciler,

    - Ön lisans öğrencileri,

    - Lisans öğrencileri,

    - Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

    - İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

    - ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

    - Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

    Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

    KYK burs başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? #1


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