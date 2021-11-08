KYK burs-kredi başvuruları için son gün! 2021-2022 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs-kredi başvuruları için son gün! 2021-2022 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs-kredi başvuru işlemlerini tamamlamayan adaylar, son başvuru günü olması nedeniyle KYK burs başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru ekranı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru işlemleri, 5 Kasım 2021 tarihinde başladı ve 8 Kasım Pazartesi yani bugün sona erecek.

Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, KYK burs ve kredi sonuçları için geri sayıma geçerken henüz işlemlerini tamamlamayanlar ise "KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru ekranı ve sonuç tarihi...

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

5 Kasım Cuma günü başlayan başvurular, 8 Kasım Pazartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.





KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında verilecek burs ücretleri; lisans öğrencilerine 100 TL artışla 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 200 TL artışla 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 300 TL artışla 1950 TL olarak açıklandı.

Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ön lisans, lisans, 2 yıllık okullardan mezun olup, 3 yıllık okulların 3'üncü sınıfına dikey geçiş sınavıyla ara vermeden kayıt yapan öğrenciler kredi ya da burs başvurusuna bulunabilir.

Ayrıca ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilir.

Daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan, öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan, yabancı uyruklu, polis akademisi ile askeri okul, normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören, yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören, açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrenciler ise burs yada öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

KYK KREDİSİ ÇIKARSA ALMAK ZORUNLU MU?

KYK kredisi almak istemeyen öğrenciler, dilerlerse imza sürecini tamamlamayarak bu haklarından feragat edebiliyor.

Kredi alan ve kredi almaktan vazgeçen öğrenciler ise kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemektedir.