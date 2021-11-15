KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Öğrenciler, "kyk sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorguluyor.

Başvuruları 5-10 Kasım tarihleri arasında alınan KYK burs ve kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

Öğrenim kredisi imkanından faydalanmak isteyen lisans ve yükseklisans öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek duyuruyu bekliyor.

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu milyonların gündeminde.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Ekim'de sona ermiş ve 7 Aralık'ta açıklanmıştı. Peki bu sene KYK sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman belli olacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçlar genellikle 1 ay içerisinde belli oluyor.

KYK burs başvuru sonuçlarının kasım ayı sonunda değerlendirme aşamalarının tamamlanmasının ardından en geç aralık ayının ilk haftasına kadar belli olacağı öngörülüyor.