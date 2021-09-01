KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? İşte şartları...

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? İşte şartları...

Üniversite tercihlerinin açıklanmasının ardından öğrencilerin gözü KYK burs ve kredi başvurularına çevrildi. Peki KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...

Üniversite eğitimi boyunca devletin kredi ve burs imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler, KYK kredi ve burs başvurularına dair araştırmalarına başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen şartlar dahilinde sağlanan öğrenim kredisi, binlerce adayın gündeminde.

KYK başvuruları başladı mı? KYK kredi ve burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? merak ediliyor.

İşte KYK burs ve kredi başvurularına dair merak edilenler...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı.

KİMLER KYK BURS/KREDİ ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK ÖDEMELERİ 2021

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı. Yeni yılda zam olup olmayacağı henüz belli değil.