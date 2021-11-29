KYK burs/kredi ödemeleri Aralık'ta yatar mı? KYK ilk ödeme tarihi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yüz binlerce öğrenciye verilen kredi ve burs başvuruları ne zaman sonuçlanacak merak ediliyor. KYK ödemeleri Aralık'ta yatar mı? İşte ilk ödeme tarihi...

Kasım ayının bitişiyle birlikte KYK burs ve kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

Öğrenim kredisi imkanından faydalanmak isteyen lisans ve yükseklisans öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek duyuruyu bekliyor.

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu milyonların gündeminde.

KYK ödemeleri için gözler Aralık ayına çevrildi.

Peki bu sene KYK sonuçları ne zaman açıklanır? KYK kredi burs ödemeleri Aralık'ta yatar mı? İşte detaylar...

KYK İLK ÖDEMELERİ ARALIK'TA YATAR MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' ifadelerini kullandı.

KYK burs başvuru sonuçlarının aralık ayında açıklanacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl 8 Ekim'de sona eren KYK burs başvuruları 7 Aralık'ta açıklanmıştı.

KYK ÖDEME GÜNLERİ

Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri ödeme takviminde TC kimlik numarasının sonu ‘0’ olanların KYK burs ve kredi ödemelerinin ayın 6’sında yapılacağı bilgisi yer alıyor.

TC kimlik numarasının sonu ‘2’ olanlar ödemelerini ayın 7’sinde, TC kimlik numarasının sonu ‘4’ olanlar ödemelerini ayın 8’inde, TC kimlik numarasının sonu ‘6’ olanlar ödemelerini ayın 9’unda, TC kimlik numarasının sonu ‘8’ olanlar ödemelerini ayın 10’unda alacak.